В Волгограде за год обещают заменить 511 лифтов

В 137 многоэтажках Волгограда появятся новые подъемники. Фото: Тимур ХАНОВ

В этом году у волгоградских властей большие планы по замене лифтов в городах области. В частности, в Волгограде планируют заменить 511 подъемников в 137-ми высотках, еще 86 новых лифтов установят в Волжском (в 19-ти многоэтажках), и 19 лифтов в 11-ти домах Камышина. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации региона.

- Всего в 2021 году в Волгоградской области запланировано заменить 709 лифтов в 191 многоквартирных домах. Но 20 новых подъемников из этого списка установили еще в 2020-м, - уточняют в УНО «Региональный фонд капремонта». – Эти лифты уже прошли обследование Ростехнадзора и их запустили в эксплуатацию.

По 68-ми лифтам (в 16-ти домах) уже определили подрядчиков, которые выполнят проектирование, готовят документацию на аукционы по строительно-монтажным работам.

- Сюда же входят 42 лифта в 10 домах Волгограда-объектах культурного наследия регионального значения, - добавляют в фонде капремонта.