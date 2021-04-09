Под Волгоградом в ДТП погибли водитель и его 17-летний пассажир

Водитель «Лады Калина» не справился с управлением и машина улетела в кювет. Двое погибли, один - в больнице. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагически закончилась поездка трех молодых парней из станицы Кумылженская в станицу Букановская в Волгоградской области: они попали в ДТП. Двое погибли, в том числе 17-летний юноша.

Смертельное ДТП произошло в Кумылженском районе ночью 9 апреля – примерно в 00.30.

- За рулем «Лады Калина» был 24-летний молодой человек. Разогнавшись по дороге «Кумылженская – Букановская» он не справился с управлением и зацепил левую обочину, после чего машина перевернулась в кювет, - рассказывают подробности аварии в ГУ МВД по региону.

От полученных травм водитель и 17-летний парень погибли на месте. Третий их друг – 20-летний молодой человек с травмами в больнице.

А в Волгограде в ДТП пострадала годовалая девочка. Все из-за мамы-водителя.

- 24-летняя девушка-водитель на «ВАЗ-2112» ехала по улице Ленина в поселке Гумрак в сторону поселка Аэропорт. При повороте она не уступила дорогу и врезалась в «Ладу Гранта», - уточняют в полиции.

Водители не пострадали, а вот малышка, которая находилась в «двенашке» получила травмы, ее увезли в больницу.