Возможны минирования: в Волгограде эвакуировали 5 районных судов

Сообщения о минировании проверяют полицейские Фото: Артем КИЛЬКИН

Утро пятницы выдалось неспокойным для волгоградских судов. 9 апреля 2021 года в 5 районных судов города поступили сообщения о минировании. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, сотрудники и посетители были экстренно эвакуированы. Тревожные сообщения поступили в Красноармейский, Кировский, Советский, Краснооктябрьский, Дзержинский районные суды Волгограда.

Здания и территории рядом с ними уже оцепили экстренные службы региона. Работают, в том числе, кинологи с собаками. Сообщения о минирования проверяются сотрудниками Главного управления МВД России по Волгоградской области. Информация уточняется.