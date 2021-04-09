Решил покататься и залетел под грузовик: в Волжском сотрудник автосервиса разбил машину клиента

Водитель легковушки был пьян и лишь чудом остался жив в этом ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Авария, которая произошла в Волжском вечером 8 апреля, сегодня обсуждает весь город. И не только потому, что водитель иномарки чудом выжил в столкновении с грузовиком. Но еще и потому, что за рулем легковушки был пьяный сотрудник автосервиса.

- ДТП произошло в 21.10 на улице Пушкина. 33-летний водитель на «Рено Логан», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке с улицей 87 Гвардейской на полной скорости врезался во встречный грузовик «МАН», за рулем которого находился 48-летний житель Астрахани. В результате столкновения водитель легкового авто получил серьезные травмы, его госпитализировали, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Известно также, что пострадавший водитель был лишен прав. Причем ранее его лишили водительского удостоверения именно за пьяное вождение.

- За то, что мужчина сел за руль без прав и повторно в нетрезвом виде, ему грозит уголовная ответственность, - уточняют в региональном Главке.

А очевидцы уверяют, что машина, на которой он попал в ДТП, ему не принадлежит. Якобы он ее угнал.

«Это был сотрудник автосервиса. Он угнал чужую машину и разбил», - пишут волжане в соцсетях.

«Люди эту машину только купили и буквально на следующий день оставили в сервисе на химчистку, и вот так ее «отмыли», - добавляют комментаторы, знакомые с ситуацией.

Но в региональной полиции эту информацию не подтверждают. Говорят, что сообщений об угоне к ним не поступало.