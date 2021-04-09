В Волгограде спасатели всю ночь тушили ангары с дробью

Огонь охватил почти 2 тысячи квадратных метров складских помещений. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Ночь с 8 на 9 апреля выдалась у волгоградских спасателей горячей. Причем, как в прямом, так и в переносном смысле. Всю ночь пожарные тушили ангары, где располагалось производство дроби. Вспыхнуло возгорание в половине второго ночи на улице Самарской.

- По сообщению, которое поступило на пульт диспетчера, загорелась кровля на складских помещениях. Когда спасатели прибыли на место площадь пожара составляла уже почти две тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен ранг номер 2. На месте пожаротушения тут же был создан оперативный штаб, организовано 4 участка и тыл пожара, межведомственное взаимодействие, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Шесть часов спасатели боролись с огнем, к 06.45 открытое горение удалось локализовать.

С половины второго ночи до семи утра пожарные тушили возгорание. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

- К ликвидации пожара привлекалось 65 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 56 человек и 14 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - отчитываются в пожарном ведомстве.