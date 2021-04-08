В Волгоградскую область привезли крупную партию вакцины «ЭпиВакКорона»

Прививку от коронавируса сделали уже 120 тысяч волгоградцев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. На сей раз в регион доставили партию «ЭпиВакКороны». Поступило 4860 доз препарата, разработанного научным центром «Вектор». Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, условия хранения и транспортировки препарата позволяют доставлять его в самые отдаленные населенные пункты. «ЭпиВакКорона» не портится при температуре от двух до восьми градусов Цельсия.

Этот препарат вводится человеку, как и «Спутник V», внутримышечно дважды – с интервалом в 3 недели. Всего с начала прививочной кампании от коронавируса в Волгоградскую область поступило более 140 тысяч комплектов вакцин. В регион поступают препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Уже 120 тысяч жителей области получили первый укол вакцины. Полностью завершили иммунизацию более 63 тысяч волгоградцев. Больше половины участников вакцинации - это граждане старше 60 лет.