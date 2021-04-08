Волгоград вошел в топ-10 городов России с плохими теплотрассами

В Волгограде оказалось немало "плохих" труб. Фото: ОНФ

Волгоградская область снова возглавила антирейтинг. Волгоград оказался в топ-10 городов России с самыми плохими теплотрассами по версии ОНФ – на почетном третьем месте. Впереди лишь город Переславль-Залесский и поселок Константиновский Ярославской области. После зимы общественники обновили рейтинг населенных пунктов с самой большой протяженностью аварийных и оголенных участков труб. В Волгограде таких насчитали 2180 метров.

- Осенью в Волгоградской области общественниками было обнаружено множество участков труб с поврежденным утеплительным материалом или совсем без такового, поврежденные или проржавевшие трубы. Некоторые участки теплотрасс были явно в аварийном состоянии, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном исполкоме.

Рейтинг составляли по итогам ежегодного мониторинга «С теплом – труба». После карту с указанием проблемных мест направили чиновникам и в «Концессии». За зиму часть повреждений устранили. Так, в Волгограде восстановили теплоизоляцию у детсада №315. Теперь активисты будут добиваться, чтобы все «горячие» точки включили в план ремонтных работ.

- При таком положении дел не стоит удивляться большим счетам, которые приходят людям за отопление. Плата за отопление атмосферы ложится на плечи граждан, - отметил координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Волгоградской области.