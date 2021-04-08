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Общество8 апреля 2021 16:38

На Набережной Волгограда высадят 80 трехметровых елей

Поначалу будут высаживать там, где уже смонтировали систему полива
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.

Фото администрации Волгограда.

На Набережной Волгограда, где сейчас идет реконструкция, приступили к высадке елей. Сюда уже привезли саженцы, хотя так их назвать уже и нельзя: это крупномерные деревья по три метра каждое. Всего на нижней террасе планируют высадить 80 таких хвойных красавиц.

- Поначалу будут высаживать ели на тех участках, где уже смонтировали систему полива, которая обеспечит деревьям должный уход. А когда потеплеет, здесь начнут высаживать и лиственные породы деревьев, а также кустарников. Всего в этом году на Набережной появится около 3 тысяч деревьев и кустарников, в том числе, образующих живую изгородь. Все они приспособлены к волгоградскому климату, - уточняют в мэрии Волгограда.

Отметим, что в прошлом году на Набережной уже высадили 250 кустарников и деревьев.

- Уход за зелеными насаждениями обеспечит поливочный водопровод общей протяженностью свыше 10 километров. Еще порядка 9 километров капельной системы орошения смонтируют для живой изгороди. Вся система полива будет работать в автоматическом режиме, - добавляют в администрации города.

На данный момент рабочие смонтировали почти половину всей поливочной системы. Параллельно специалисты АО «Стройтрансгаз» устанавливают ступени на центральной лестнице и монтируют пролеты будущего пешеходного моста. Еще одна бригада строит амфитеатр: на сегодняшний день, здесь готово уже более 50% монолитных конструкций трибун.