Душили и травили газом: в Волгоградской области завершилось расследование разбойного нападения на пенсионерку

Следователи направили материалы дела в прокуратуру Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела о разбойном нападении и покушении на убийство пенсионерки. Обвиняются двое братьев из Саратова, которые приехали в волгоградский регион в апреле прошлого года, скрываясь от органов следствия. Мужчины скитались по Волгоградской области, а в августе прибыли в Дубовку. В поисках ночлега они оказались у 72-летней местной жительницы. Но пенсионерка не пустила незнакомцев в дом, но рассказала, что проживает одна, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Следственного управления СКР по региону. 5 августа 2020 году саратовцы решили ограбить пожилую женщину.

- Обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения проникли к ней в дом, где стали душить спящую хозяйку жилища подушкой, а затем требовать от нее выдать ценные вещи и деньги. Обыскивая комнаты, они обнаружили 2 мобильных телефона и банковские карты, от которых испуганная пожилая женщина сама назвала пин-коды, - добавили с СУ СКР по Волгоградской области.

Преступники уже хотели покинуть дом, но решили замести следы. Один из них стал душить пенсионерку простыней, пока она не потеряла сознание. Затем он включил все конфорки на газовой плите и духовку, надеясь, что хозяйка дома погибнет от отравления. Однако женщина смогла выжить. Она очнулась и обратилась за помощью к соседке, которая вызвала полицию. Прибывший участковый выключил газ, предотвратив взрыв. А спустя двое суток преступников наши и задержали в Волжском. Ранее браться уже имели судимости за кражи. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру Дубовского района.