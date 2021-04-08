Ледоход только на Хопре: в Волгоградской области рассказали о ситуации с паводком

Власти уверяют, что в случае ухудшения обстановки с паводком, группировка сил и средств готова к ликвидации ЧС Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Силы и средства территориальной подсистемы Волгоградской области РСЧС находятся в режиме готовности из-за паводка. Специалисты Волгоградского ЦГМС ведут мониторинг ситуации. Пока на водных объектах региона ожидается стабильная гидрологическая обстановка. Прогнозируется безаварийное прохождение паводка в большинстве районов Волгоградской области, сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона. Снежный покров на территории региона отсутствует, ледоход наблюдается только на реке Хопер, а большинство остальных малых рек уже лишились льда.

- В соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой на Волжско-Камском каскаде планируемый среднесуточный сбросной расход воды через Волгоградский гидроузел Волжской ГЭС с 1 по 15 апреля составит 5000 – 5500 м³/с, - добавили в администрации региона.

В случае ухудшении ситуации с паводком, в регионе утвердили группировку сил и средств территориальной подсистемы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 9 443 человек. Подготовили свыше 2,3 тысячи единиц спецтехники. К развертыванию будут готовы 474 пункта временного размещения людей, их общая вместимость составляет 57 тысяч человек.