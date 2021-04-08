Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Волгоградской области

Радиационный фон Волгоградской области в норме Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгоградской области подвели итоги проверок за радиационным фоном. Жители могут быть спокойны. Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора, в первом квартале 2021 года дозиметрические исследования проводились на открытой местности и в помещениях. Также были взяты пробы воды. По итогам проверок, радиационный фон укладывается в пределах допустимых норм. Мощность дозы гамма-излучения составила 0,07 мкЗв/ч.- 0,18 мкЗв/ч.

- Радиационная обстановка на территории Волгоградской области остается стабильной, превышений естественного гамма-фона не зафиксировано, - добавили в ведомстве.

В первом квартале 2021 года не было превышения нормативных показателей. Они соответствовали требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности». Радиационная обстановка на территории Волгоградской области находится на контроле Управления.