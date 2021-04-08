Решили припугнуть: в Волгограде капитан полиции ради знакомого задержала невиновного мужчину

Теперь волгоградка сама проходит по уголовному делу и грозит ей до 4 лет колонии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде на скамье подсудимых оказалась 31-летняя капитан полиции. Женщина по просьбе знакомого бизнесмена организовала задержание мужчины, вина которого заключалась лишь в том, что он задолжал коммерсанту денег. Чтобы напугать должника и привести его в полицию, «капитанша» даже сделала его подозреваемым по уголовному делу. Теперь она сама проходит по двум статьям – «служебный подлог» и «превышение полномочий».

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, обвиняемая работала заместителя начальника отдела в полицейском участке Волгограда. В августе 2020-го к ней с просьбой обратился знакомый бизнесмен: ему задолжал крупную сумму денег один мужчина, но он перестал выходить на связь, и надо было его как-то «припугнуть».

- Женщина вынесла заведомо ложное постановление о приводе должника как подозреваемого в преступлении по уголовному делу, по которому на самом деле обвиняемым проходил совсем другой человек. Это постановление она передала участковому, который и доставил волгоградца в отдел полиции. Там, женщина и организовала телефонный разговор мужчины со своим знакомым бизнесменом. Коммерсант в грубой форме потребовал вернуть ему долг, после чего задержанного отпустили, - рассказывают в ведомстве.

Но об этом узнали сотрудники УСБ ГУ МВД России по Волгоградской области. На бывшую теперь уже капитана полиции завели уголовное дело.

- Свою вину женщина признала. Дело передано в суд. Грозит ей до 4 лет лишения свободы, - уточняют в областной прокуратуре.