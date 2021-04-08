Сильные дожди с грозами и мокрый снег: какая погода будет в Волгограде и области 9 апреля

В пятницу погода не порадует волгоградцев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Волгоградской области продолжает капризничать. В разных частях региона могут быть абсолютно разные метеоусловия, где-то снег, где-то дождь с грозами или штормовой ветер. В пятницу, 9 апреля, на улице снова будет бушевать непогода. Сегодня ночью и завтра днем по области и Волгограде ожидается облачная с пояснениями погода. Временами будут идти кратковременные дожди, а местами польет настоящий ливень. В отдельных северо-западных районах выпадет мокрый снег. Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, местами будут грозы, а ночью и утром туман. Не ослабевает свою силу ураган. В пятницу северный ветер подует со скоростью 7-12 метров в секунду, также его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в Волгоградской области в ночные часы составит 2-7 градусов тепла. Завтра днем +5...+10, в Заволжских районах потеплеет до +13...+18. В Волгограде ночью 5-7 градусов выше ноля, днем воздух прогреется до +8...+10.