В Волгограде женщин на улице грабила тетя-разбойница

За неделю – с 10 по 15 марта – в полицию Краснооктябрьского района Волгограда поступило сразу четыре заявления о женщин, которых ограбили прямо на улице. Во всех случаях преступник действовал по одной схеме: подбегал, вырывал сумку из рук и убегал. Спустя неделю правоохранителям удалось поймать этого грабителя. Точнее грабительницу. Налетчицей оказалась 42-летняя женщина. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

- Установлено, что злоумышленница забирала деньги и сотовые телефоны, а сумки выбрасывала в мусорные баки. После мобильники она сдавала в скупку, а деньги тратила на свои нужды. Общая сумма ущерба, причиненного четырем потерпевшим, составила около 33 тысяч рублей, - уточняют в региональном Главке.

На разбойницу уже завели уголовное дело по статье «Грабёж или открытое хищение чужого имущества».

- Женщина уже во всем созналась, пояснив, что пошла на грабежи, чтобы улучшить свое материальное положение, - поясняют в полиции.

На данный момент расследование уголовного дела уже завершили и направили в суд. Грозит бандитке до 4 лет лишения свободы.