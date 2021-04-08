На Набережной Волгограда в День Победы покажут военную реконструкцию

Мэрия уже ищет подрядчика, который возьмется за организацию праздника. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Власти Волгограда планируют показать военно-историческую реконструкцию горожанам и гостям города в День Победы. Местом проведения выбрали Верхнюю террасу набережной. Правда, пока мероприятие еще под вопросом – ждут разрешения на празднование 9 мая в очном формате от регионального Роспотребнадзора.

Решение о том, в каком формате будет проходить День Победы в Волгограде, в ближайшие дни должны определить региональный оперштаб и Роспотребнадзор. Но, чтобы быть наготове к большому празднованию, в администрации Волгограда все же заранее объявили конкурсы по отбору организаций, которые возьмут на себя техническую сторону проведения праздника.

В том числе и на организацию военно-исторической реконструкции под названием «Тот цветущий и поющий яркий май». От подрядчика потребуются: 25 человек, одетых в форму советских солдат, военное оборудование, техника и реквизит. Он также должен тематически оформить все площадки, позаботиться о звуковом оборудовании, ну и провести концертную программу.

- Планируется, что в ходе реконструкции на Набережной будет работать инсталляция «Солдатский быт», включающая из нескольких площадок - «На привале», «Командирский блиндаж», «Полевая медицина», «Полевая почта», - уточняют в администрации Волгограда.

Но подробнее узнаем, когда примут решение о формате проведения Дня Победы.