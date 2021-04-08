Камышанин получил год тюрьмы за экстремизм в интернете

Суд не стал ограничиваться штрафом и прекращением уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области мужчину осудили за экстремистскую деятельность в интернете. Житель Камышина в сообществе «Россия против повышения пенсионного возраста» в социальной сети «ВКонтакте» написал комментарий, в котом было предложение к совершению насилия к представителям органов власти страны и к группе лиц, которых назвал «жидами». Пользователь интернета призывал к воспрепятствованию законной деятельности госорганов, соединенном с насилием либо с его угрозой по национальной ненависти или вражде, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Расследование и оперативное сопровождение уголовного дела осуществляло региональное УФСБ. Камышанин признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Камышинский городской суд признал его виновным в публичном распространении призывов к экстремизму в сети. Его отправили в колонию-поселение на 1 год. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Однако приговор был обжалован. Защита мужчины просила прекратить уголовное дело и освободить его, назначив только штраф. Ведь он принес публичные извинения и даже помог благотворительному фонду, переведя на его счет 3 тысячи рублей. Только суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменения решения. Приговор вступил в законную силу.