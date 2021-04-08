Следователи завели уголовное дело по факту тяжелой травмы монтера на путях под Волгоградом

ЧП с работником Петроввальской дистанции пути в Волгоградской области произошло еще в декабре 2020 года. Но только сейчас следователи завели уголовное дело. 7 апреля в межрегиональном следственном управленим на транспорте СК РФ сообщили, что появились основания для возбуждения дела по факту нарушения требований охраны труда при производстве работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В конце прошлого года волгоградец, который работал монтером Петроввальской дистанции пути менял стыковые накладки на участке железнодорожного полотна, расположенного на перегоне станций Бердия – Иловля-2. Во время работы он и получил тяжелую травму. Врачи впоследствии квалифицировали ее, как тяжкий вред здоровью. К сожалению, здоровье мужчины было подорвано окончательно и работать он уже не может. А значит, речь идет о «стойкой утрате общей трудоспособности».

- Следователь Волгоградского следственного отдела на транспорте продолжает сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, - уточняют в ведомстве.