Считал себя невиновным: в Волгоградской области водитель сел в тюрьму за смерть школьника

Виновник аварии по решению суда проведет в тюрьме 2 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области вступил в законную силу приговор в отношении водителя, по вине которого погиб подросток. Суд отправил в тюрьму 26-летнего Михаила Самченко, который сбил в Михайловке 15-летнего мальчика. Авария произошла 10 августа 2018 года примерно в 20.30, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. На улице Обороны водитель за рулем «ВАЗ-21093» ехал слишком быстро, скорость была 85 километров в час. Проезжую часть перебегал школьник, которого и сбила отечественная легковушка. Мальчик от полученных травм скончался в больнице.

Михайловский районный суд региона в январе текущего года признал виновным Михаила Самченко в смертельном ДТП. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в колонии-поселении. Еще ему в течение двух лет будет запрещено управлять автомобилями. Также в пользу потерпевшей стороны взыскали компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Защита водителя полагала, что он не является виновником ДТП. Адвокат считал, что погибший мальчик сам нарушил правила дорожного движения. Приговор был обжалован. Однако суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что именно нарушение Самченко стало причиной смерти подростка. Решение суда первой инстанции осталось без изменений, оно вступило в законную силу.