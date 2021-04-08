Прокуратура накажет мясокомбинат, где волгоградке оторвало руку

Жуткий инцидент произошел на днях на камышинском мясокомбинате: там молодой волгоградке оторвало кисть руки. Женщина оказалась в больнице и она на всю жизнь останется инвалидом. При этом никаких страховых выплат может не получить, так как не была официально трудоустроена. Но в дело вмешалась прокуратура.

Случилось ЧП еще 2 апреля. В Камышинскую больницу привезли 25-летнюю женщину с рваной раной кисти. Травма оказалась настолько серьезной, что медикам пришлось ампутировать конечность. Позже выяснилось, что травму эту молодая камышкнка получила на работе. Трудилась она мастером-технологом на ООО «МК «Камышинские колбасы». Но, как показала проверка, работала она неофициально. После того, как история женщины попала в СМИ, на завод нагрянула прокуратура.

- Установлено, что вопреки требованиям законодательства трудовые правоотношения с пострадавшей не оформлялись, хотя она проработала на предприятии уже полгода. Кроме нее, в том числе в цехе обвалки продукции и колбасном цехе камышинского предприятия с августа 2020 года без оформления трудовых правоотношений трудились еще 6 человек, -сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Директора ООО «МК «Камышинские колбасы» прокуратура уже заставила всех этих сотрудников оформить по закону. Кроме того, на юрлицо и на его руководителя прокуратура завела административные производства по статье «уклонение от оформления трудового договора».

- Сейчас на предприятии идут проверочные мероприятия, - уточняют в ведомстве.