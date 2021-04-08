В Волгограде поймали и отправили в СИЗО криминального авторитета

В Волгограде задержали криминального авторитета Александра Юношева. Этого 60-летнего волгоградца считают «смотрящим за регионом от преступного мира». Сегодня, 8 апреля, Центральный суд отправил Юношева в СИЗО. Пока на два месяца.

Как сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, Александра Юношева задержали 7 апреля. Ему вменяют статью 210.1 УК РФ – «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

- Центральный райсуд Волгограда избрал 60-летнему Александру Юношеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 мая текушего года, - гласит сообщение суда.

При этом уточняется, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.