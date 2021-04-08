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Происшествия8 апреля 2021 10:17

В Волгограде поймали и отправили в СИЗО криминального авторитета

60-летнего "смотрящего" Александра Юношева заключили под стражу на два месяца
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде задержали криминального авторитета Александра Юношева. Этого 60-летнего волгоградца считают «смотрящим за регионом от преступного мира». Сегодня, 8 апреля, Центральный суд отправил Юношева в СИЗО. Пока на два месяца.

Как сказано в сообщении объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, Александра Юношева задержали 7 апреля. Ему вменяют статью 210.1 УК РФ – «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

- Центральный райсуд Волгограда избрал 60-летнему Александру Юношеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 31 мая текушего года, - гласит сообщение суда.

При этом уточняется, что постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Криминал