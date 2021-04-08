Сбил пешехода и сбежал: полиция Волгограда разыскивает водителя-виновника ДТП

Ночью с 7 на 8 апреля в Волгограде машина сбила пешехода. Причем водитель не просто сбил мужчину, но еще и сбежал с места ДТП, бросил травмированного. Сейчас полиция разыскивает виновника аварии.

Как сообщают в ГУ МВД по региону, произошло это ДТП примерно в 00.45 в Тракторозаводском районе Волгограда.

- Неустановленный водитель ехал по улице Ополченская со стороны улицы Андреева в сторону улицы Рыкачева, напротив дома № 42 сбил 30-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Водитель с места аварии скрылся. Сейчас полиция разыскивает нарушителя, - сообщают в региональном Главке.

К счастью, сбитый водителем пешеход остался жив, но он получил травмы. Его увезли в больницу.