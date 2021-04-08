Почти 800 тысяч волгоградцев получат льготы на проезд в дачных автобусах

Фото администрации ВО.

Зиму пережили, впереди – дачный сезон. И по традиции в Волгоградской области в апреле запускают дачные маршруты общественного транспорта. Так, по информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, и Волгограде и Волжском движение по сезонным маршрутам начнется с 10 апреля, в Камышине - с 17 апреля, в Урюпинске - с 24 апреля. И напоминают, что в этом году продолжат действовать льготы на этих маршрутах. Говорят, почти 800 тысяч волгоградцев смогут сэкономить на проезде на свои фазенды.

Отметим, что стоимость льготного проездного на городских автобусах составляет 200 рублей, на пригородных - 300 рублей.

- При оформлении льготных проездных билетов в дачный период не учитывается доход граждан. При их покупке надо будет лишь предоставить документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий льготную категорию. А гражданам предпенсионного и пенсионного возраста - женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет - только паспорт, - уточняют в региональном комитете соцзащиты.

Социальные проездные на электрички, пригородный железнодорожный транспорт и речные трамвайчики положены волгоградцам, которые имеют льготы и чей среднедушевой доход ниже 1,7 величины прожиточного минимума.

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