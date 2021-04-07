В Волгограде предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч за слив жидких отходов

Отходы слили в колодец Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде предпринимателя оштрафовали за слив жидких отходов рядом с зелеными насаждениями. Расследование в отношении ИП Шульгина А.А. провело Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Специалисты ведомства выявили нарушения. Жидкие отходы слили в колодец подземных инженерных коммуникаций в зеленой зоне рядом с улицей 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Он не был сливной станцией или участком для слива жидких отходов, рассказали «КП-Волгоград» в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- В связи с выявленными нарушениями постановлением Центрального районного суда ИП Шульгин А.А. привлечен к административной ответственности за «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления», - добавили в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Предпринимателя наказали штрафом в размере 60 тысяч рублей. Постановление суда в законную силу не вступило, его можно обжаловать.