В аэропорту Волгограда задерживаются рейсы

Аэропорт не прерывал работу из-за непогоды. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На онлайн табло аэропорта Волгограда вечером 7 апреля 2021 значится информация о задержке двух рейсов. Задерживается прилет самолета из Уфы, также не смогут вовремя вылететь пассажиры авиарейса из Волгограда в Сочи. Оба направления выполняет борт авиакомпании «ЮТэйр». Как сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в воздушной гавани, с погодой в Волгограде и штормовым ветром задержка рейсов не связана.

- Задержка рейса связана с поздним прибытием с предыдущих маршрутов, - рассказала «КП-Волгоград» ведущий специалист по связям с общественностью Международного аэропорта Волгоград Анастасия Голодова.

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» из Уфы задерживается на вылет в Волгоград. Ожидается, что в городе-герое он приземлится на три часа позже, чем по расписанию. Соответственно задерживается и рейс из Волгограда по следующему маршруту.