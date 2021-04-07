Избежал уголовки: руководитель сельхозпредприятия в Волгоградской области расплатился по долгам с работниками

Трем сотрудникам организации не хотели выплачивать 90 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области руководитель сельхозпредприятия избежал уголовной ответственности. Фермер не платил зарплату троим своим сотрудникам. Ему вменяли статью «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат». Но мужчина вовремя одумался. Новоаннинский межрайонный следственный отдел регионального Следственного управления СКР прекратил уголовное преследование в отношении гендиректора коммерческой организации. Он выплатил всю сумму долга, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Мужчина в марте 2020 года стал главной предприятия по реализации сельскохозяйственной продукции. Он решил не выплачивать зарплату трем рабочим, которые устроились накануне его назначения. Сумма долга составила более 90 тысяч рублей. При этом финансовых проблем у организации не было. С января по май 2020 года в кассу поступило около 750 тысяч рублей, в последующие 5 месяцев – еще 340 тысяч. Однако уже бывшие сотрудники предприятия – они уволились - увидели честно заработанные деньги только спустя год. И то по решению суда.

Фигурант преступления в течение двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела погасил сумму задолженности. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности, поэтому следователь принял решение прекратить уголовное дело.