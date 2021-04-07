Мэрия Волгограда: все гранитные бордюры на Социалистической останутся

Гранит останется на месте. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Улица Социалистическая в Ворошиловском районе Волгограда стала одной из первых в городе, где этой весной начался комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». И сразу горожане забеспокоились за гранитные бордюры, которые лежат здесь с прошлого века. Жители против того, чтобы их заменяли на менее долговечные бетонные. Но в администрации города уверяют, что этого не случится, и весь ценный бордюр на улице Социалистической сохранят.

- После очистки все гранитные бордюры в количестве свыше 200 штук будут возвращены на прежнее место, разрушенные бетонные бордюры будут заменены на новые, - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Разрушенные бетонные бордюры уже меняют на новые. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из гранита на Социалистической сделан бордюр, который идет по обеим сторонам дороги вдоль домов. А вот разрушенные бетонные бордюры вокруг разделительной полосы заменят на бетонные, но новые. Большую часть этих работ подрядчик на сегодня уже выполнил.

Напомним, в 2021 году асфальт на улице Социалистической обновят на участке от улицы Новоузенской до улицы Профсоюзной. Кроме того, приведут в порядок полсотни колодцев и тротуары общей площадью более полутора тысяч квадратных метров.