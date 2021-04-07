Волгоградка больше года продавала «липовые» ОСАГО

32-летняя жительница Еланского района больше года зарабатывала на фиктивных страховках. Будучи субагентом страховой компании она при этом оформляла «липовые» страховки, а полученные деньги забирала себе. Так длилось, пока один из пострадавших клиентов не попал в ДТП. Тогда подделка и вскрылась, так вышли и на мошенницу.

Женщина печатала страховые полисы на обычной бумаге, а не на специализированных бланках и продавала их. При этом в Единую Базу ОСАГО, естественно, такие страховки не попадали. Также она печатала и фиктивные диагностические карты транспортных средств.

- 18 клиентов, обратившихся в фирму, получили документы, не подозревая, что они фиктивные, - говорят в ГУ МВД по региону. – Кроме того, мошенница оформила 225 договоров ОСАГО, за которые не перечислила комиссионные вознаграждения на расчётный счет страховой компании. Деньги оставляла себе. Так, с апреля 2019 года по май 2020 года она смогла заработать свыше 570 тысяч рублей.

Длилось это до тех пор, пока один из обладателей «фиктивного» полиса не попал в ДТП. Когда он обратился в страховую компанию за возмещением ущерба, вскрылся обман. Мужчина пошел в полицию. Так правоохранители вышли на аферистку. 12 мая 2020 года ее задержали и завели уголовное дело сразу по двум статьям: за подделку документов и за мошенничество.

- Свою вину женщина признала. В процессе расследования было допрошено свыше 30 лиц, объем дела составил 5 томов, - добавляют в ГУ МВД по региону. – Сейчас дело передали в суд. Грозит «страховщице» до 6 лет лишения свободы.