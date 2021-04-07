В День Победы волгоградцев накормят солдатской кашей за 161 тысячу рублей

9 мая солдатскую кашу приготовят для 700 зрителей военной реконструкции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгограде 76-ю годовщину разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне отметят полевой кухней. Мэрия города объявила аукцион для определения подрядчика. Он должен обеспечить угощение для зрителей военно-исторической реконструкции «Тот цветущий и поющий яркий май», рассказали «КП-Волгоград» в мэрии. В День Победы она пройдет на верхней террасе Центральной набережной, если, конечно, 9 мая будет отмечаться в очном формате. Сумма контракта на подготовку полевой кухни составляет 161 тысячу рублей, которые будут потрачены из бюджета города.

За эти деньги подрядчику надо приготовить 700 порций гречневой каши с тушенкой из говядины, сообщается в опубликованных документах на сайте Госзакупок. Также блюдо должно содержать морковь, лук, сливочное масло. В одной порции - 250 грамм каши. Ее будут раскладывать в глубокие пластиковые тарелки. Также каждому желающему отведать угощение выдадут ложку и бумажную салфетку. В стоимость первоначальной закупочной цены входят также расходы на доставку и приготовление каши.

В мэрии добавили, что формат проведения Дня Победы определит оперативный штаб совместно с региональным Роспотребнадзором. Чтобы иметь возможность провести праздник в традиционном формате, мэрия организовала конкурсные процедуры по отбору подрядчиков, которые займутся технической стороной проведения 9 мая. Напомним, в прошлом году 75-летний юбилей Дня Победы из-за пандемии проходил в дистанционном формате.