Радиологический корпус онкодиспансера в Волгограде будет строить ростовская компания

Онкодиспансер в Волгограде превратится в большой медицинский комплекс. Фото: АВО.

К 2022 году рядом с Волгоградским областным онкодиспансером построят новый радиологический корпус для лучевой терапии. Строительство начнется уже в этом апреле и обойдется в 391,6 миллиона рублей. Выполнять работы будет ростовская компания АО «СМУ - Донаэродорстрой». Как сообщили «КП-Волгоград» в облстрое, с фирмой уже заключили контракт. Средства на строительство выделили в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- В двухэтажном здании разместят процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, а также технологические, вспомогательные, санитарно-гигиенические и служебно-бытовые помещения, - сообщает ведомство.

Волгоградцам с доброкачественными и злокачественными опухолями в радиологическом корпусе будут проводить диагностику, а также оказывать специализированную помощь, в том числе высокотехнологичную. Здесь же будет проходить реабилитация пациентов. Также в Волгограде продолжается строительство нового онкоцентра, в планах - возведение ПЭТ/КТ-центра.