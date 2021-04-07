В Волжском обнаружили подпольный мини-НПЗ

Фото Волгоградской областной прокуратуры.

В Волжском три «предпринимателя» решили заработать на топливе. Нет, они его не перепродавали. Они его производили. Для этого организовали подпольный мини-НПЗ. Правда, проработали недолго. Нелегальное производство накрыли, а на коммерсантов завели уголовное дело. Сегодня их отдали под суд. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

Как следует из обвинительного заключения прокуратуры, трое мужчин арендовали базу в Волжском, установили там нефтеперерабатывающую установку (которая относится к опасным производственным объектам III класса опасности) и без всяких лицензий и разрешений запустили производство. Путем переработки нефти они получали дизельное топливо, газойль атмосферный, моторное топливо и другое. Потом все это продавали.

Проработал этот мини-НПЗ с марта 2018 года по август 2019 года.

- Доход, полученный в результате противоправной деятельности, превысил 2,6 миллиона рублей, - уточняют в прокуратуре региона.

Сегодня прокуратура утвердила всем троим обвинительное заключение. Им вменяют «незаконное предпринимательство в составе организованной группы, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере».

Оперативное сопровождение осуществлялось ОЭБ и ПК УМВД России по Волжскому. Расследованием занималось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Свои вину мужчины признали. Уголовное дело передали в суд. Грозит «бизнесменам» до 5 лет колонии. Производство на данный момент арестовано, - добавляют в ведомстве.