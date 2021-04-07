Ураганы и повышение температуры: какая погода будет в Волгограде и области 8 апреля

Погода пока оставляет желать лучшего Фото: Тимур ХАНОВ

В Волгоградской области сохраняются неустойчивые метеоусловия. Температура воздуха становится выше, но штормовые ветра и осадки пока не дают насладиться настоящей весенней погодой. Балканский циклон регион пока не покидает. В ближайшие сутки, 8 апреля, по области и в Волгограде ожидается переменная облачность. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, местами пройдет кратковременный дождь. Ночью в отдельных районах региона будет туман. Юго-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду. Однако поднимется и ураган, скорость порывов будет достигать 13-18 метров в секунду.

По области температура воздуха в ночные часы будет 4-9 градусов со знаком «плюс». Днем в четверг потеплеет до +12...+17. В Волгограде ночью 5-7 тепла, завтра днем +13...+15.