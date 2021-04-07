«Поехали!»: В Волгограде откроется выставка к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос

Выставка откроется в День космонавтики 12 апреля Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Несколько дней остается до юбилейной даты первого полета человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина состоялся 12 апреля 1961 года и поразил весь мир. В День космонавтики в Волгограде откроется выставка «Он сказал: «Поехали!». Она будет работать в честь 60-летия полета советского космонавта. Экспозиция развернется в музее-панораме «Сталинградская битва» 12 апреля. Посетители смогут познакомиться с материалами не только о первом человеке в космосе, но и его первом летном наставнике – участнике Сталинградской битвы, Герое Советского Союза Сергее Сафронове.

- На выставке также будут представлены документы, фотографии, личные вещи космонавтов – выпускников Качинского высшего военно-авиационного училища летчиков, в том числе, скафандр для выхода в открытый космос, ключ для запуска космического корабля, образцы космического питания, бортовая инструкция и многое другое, - рассказали «КП-Волгоград» в музее-панораме.

Отдельные раздел будет посвящен документам о малых планетах и астероидах, которые получили названия в честь участников и героев Сталинградской битвы. В выставке представят материалы из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва», музея краеведения «Земля-Космос» Николаевского района Волгоградской области, а также Волгоградского государственного социально-педагогического университета и Волгоградского планетария. Экспозиция «Он сказал: «Поехали!» будет работать до 16 июня 2021 года.

Еще одна выставка, посвященная Дню космонавтики, откроется в Волгоградском областном краеведческом музее. «Близкий и далекий космос» начнет работать в 12.00 9 апреля. Экспозиция будет приурочена не только к 60-летию полета Юрия Гагарина, но и 80-летию со дня рождения знаменитого волгоградца, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Малышева.