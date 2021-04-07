Волгоград попал в число городов с наибольшим спросом на лекарства

В среднем российская семья тратит на лекарства 19,5 тысяч рублей в год. Фото: Евгения ГУСЕВА

В последнее время фраза «трачу зарплату на таблетки» стала уже не шуточной. Аналитики «Сбербанк страхование» подсчитали, что из-за пандемии россияне стали больше тратить денег на лекарства. А Волгоград оказался в списке девяти городов России, где спрос на медпрепараты сегодня самый большой.

Опросили аналитики жителей 75-ти городов России. В Волгограде 55% жителей признались, что покупают лекарства и ходят в аптеку как минимум два раза в месяц. Примерно столько же начитали в Саратове, Самаре, Барнауле, Кирове, Вологде, Симферополе, Севастополе и Ростове-на-Дону.

- А реже всех покупают лекарства жители Владикавказа и Махачкалы — в этих городах по 9% людей, ходят в аптеку реже одного раза в год, - сообщают в дочерней компании банка.

Вообще похвастаться тем, что покупают лекарства реже, чем один раз в год, могут только 7% россиян. В среднем же российская семья тратит на лекарства 19,5 тысяч рублей в год - это около 1,8% семейного дохода. И за год эта сумму увеличились на 36%.