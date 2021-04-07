Денежная реформа: в Волгограде у пенсионерки украли почти 200 тысяч рублей и 4 тысячи евро

Преступницы украли и рубли, и евро Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде полиция объявила в розыск двух женщин, которые ограбили пенсионерку. 83-летняя волгоградка впустила в свою квартиру двух неизвестных. Они представились сотрудницами пенсионного фонда. Женщины сообщили, что сейчас проводится денежная реформа, поэтому им нужно переписать номера с банковских купюр. Якобы их потом обменяют на новые. Злоумышленницы начали всячески отвлекать пенсионерку, в итоге они украли 194 тысячи рублей и 3 900 евро.

Когда пожилая волгоградка обнаружила пропажу денег, она позвонила в полицию. Потерпевшая запомнила приметы псевдоработниц пенсионного фонда. Обе были в медицинских масках на лицах. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД по городу Волгограду, одна женщина была славянской внешности. На вид ей около 40 лет, рост 155-160 сантиметров, среднее телосложение, волосы темные. Она была в куртке и шапке серого цвета. Второй злоумышленнице на вид 30 лет, рост 155-160 сантиметров. Она худощавого телосложения, кожа у нее смуглая, глаза карие. На ней была бежевая куртка до колен, такого же цвета и шапка.

Фотороботы злоумышленниц. Фото: УМВД России по городу Волгограду

Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание преступниц.