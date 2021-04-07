В апреле сразу 13 волгоградцев отметят столетний юбилей

А самой старенькой волгоградкой считается 108-летняя жительница Тракторозаводского района. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апрель 2021 года может стать рекордным в Волгоградской области по числу вековых юбиляров. Сразу 13 волгоградцев отмечают в этом месяце свой столетний юбилей. Причем восемь из них живут в Волгограде. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда.

- В апреле сто лет отметят сразу восемь жителей Волгограда. По одному юбиляру в Краснооктябрьском, Советском, Дзержинском и Центральном районах, по два - в Тракторозаводском и Красноармейском, - сообщают в областном отделении ПФ России.

Также в этом месяце свой сотый день рождения отметят жители Урюпинского, Жирновского, Камышинского, Фроловского и Калачевского районов.

- Из тех волгоградцев-долгожителей, кто уже перешагнул столетний рубеж, самый взрослый мужчина проживает в Кировском районе Волгограда. 20 января ему исполнилось 105 лет. А самая взрослая волгоградка живет в Тракторозаводском районе Волгограда. Она 14 апреля будет праздновать 108-летний день рождения, - рассказывают в пенсионном фонде области.