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Общество7 апреля 2021 10:24

В Волгограде с начала года уже четвертую УК лишили лицензий

На днях суд запретил работать на рынке управления жилым фондом ООО «ВЭК»
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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На днях Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение региональной Госжилинспекции и аннулировал лицензию волгоградской управляющей компании ООО «ВЭК». Это уже четвертая УК, которую лишили лицензии в 2021 году в нашем регионе. Всех так наказали за плохую работу. Например, на ООО «ВЭК» было заведено 16 дел об административных правонарушениях. Общий размер штрафа составил более 1,6 миллиона рублей.

- Компания регулярно не исполняла выданные предписания, уклонялась от проверок, поэтому было принято решение исключить ее из реестра сведений обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении этой организации. А потом инспекция обратилась в суд с заявлением об аннулировании лицензии, - отмечают в администрации региона. Уточняя, что пока решение суда в законную силу не вступило.

Отметил, что до этого в Волгограде права управлять домами уже лишили ООО «УК ВОЗРОЖДЕНИЕ», ООО «УК «СПУТНИК» и «ЭНЕРГО-ИНВЕСТ». Но при этом в 2021 году было выдано три новые лицензии

- Сейчас в Волгоградской области насчитывается 244 действующих лицензии управляющих компаний, - сообщают в региональной инспекции государственного жилищного надзора.