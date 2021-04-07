В Волгограде с начала года уже четвертую УК лишили лицензий

На днях Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение региональной Госжилинспекции и аннулировал лицензию волгоградской управляющей компании ООО «ВЭК». Это уже четвертая УК, которую лишили лицензии в 2021 году в нашем регионе. Всех так наказали за плохую работу. Например, на ООО «ВЭК» было заведено 16 дел об административных правонарушениях. Общий размер штрафа составил более 1,6 миллиона рублей.

- Компания регулярно не исполняла выданные предписания, уклонялась от проверок, поэтому было принято решение исключить ее из реестра сведений обо всех многоквартирных домах, находящихся в управлении этой организации. А потом инспекция обратилась в суд с заявлением об аннулировании лицензии, - отмечают в администрации региона. Уточняя, что пока решение суда в законную силу не вступило.

Отметил, что до этого в Волгограде права управлять домами уже лишили ООО «УК ВОЗРОЖДЕНИЕ», ООО «УК «СПУТНИК» и «ЭНЕРГО-ИНВЕСТ». Но при этом в 2021 году было выдано три новые лицензии

- Сейчас в Волгоградской области насчитывается 244 действующих лицензии управляющих компаний, - сообщают в региональной инспекции государственного жилищного надзора.