В аварии под Волгоградом пострадали трое взрослых и двое детей

В ДТП получили травмы два ребенка - 7 и 9 лет. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

По вине 48-летнего водителя «Форд Фокус» в аварии под Волгоградом пострадали две женщины и двое детей. Случилось это вечером 6 апреля в Урюпинском районе Волгоградской области.

Как сообщают в ГУ МВД по региону, водитель иномарки мчался со стороны Урюпинска в сторону хутора Дубовский, и в какой-то момент пошел на рискованный обгон, выехав на встречную полосу. На беду на встречу иномарке на своей «Лада Ларгус» ехал 57-летний мужчина. Ему не удалось избежать столкновения, машины столкнулись почти лоб в лоб. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- В результате ДТП в в больницу с травмами увезли 7-летнего ребенка и 42-летнюю женщину, которые находились в автомобиле «Форд». Также травмы получили водитель «Лады» и его пассажиры – 62-летняя женщина и 9-летняя девочка, - уточняют "КП-Волгоград" в региональном Главке.