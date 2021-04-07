Тело закопал, а вещи сжег: волгоградцу дали 13 лет колонии за жестокое убийство приятеля

Фото из архива КП.

Следователи Городищенского района Волгоградской области раскрыли жестокое убийство, которое произошло год назад – 29 марта 2019 года. В тот день 41-летний местный житель забил до смерти, а потом еще и обокрал своего приятеля. Сегодня суд отправил его в колонию строгого режима. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

А началось все с обычной пьянки: мужчина пришел в гости к своему 41-летнему приятелю и его 35-летней супруге. Как водится, изрядно выпили, и между мужчинами вспыхнула ссора. Дошло до драки.

- Обвиняемый до смерти избил гостя, причинив ему тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер. От полученных травм потерпевший скончался. Чтобы скрыть преступление, мужчина с сожительницей вывезли тело на пустырь и закопали. После чего осужденный надел на себя одежду потерпевшего и на его мотоцикле отправился подальше от своего дома, умышленно выбрав маршрут, где установлены камеры наружного наблюдения. Потом мотоцикл и экипировку он сжег в лесополосе Городищенского района, - сообщают в СУ СК по региону.

Вернувшись домой, преступник обнаружил принадлежащее убитому золотое кольцо инкрустированное бриллиантами. Эту дорогую вещь он оставил себе.

- Материальный ущерб, причиненный семье убитого, оценили в 300 тысяч рублей. На стадии расследования в качестве обеспечительных мер следователи арестовали имущество сообщников, оцененное в полмиллиона рублей, - уточняют в следственном управлении.

Сегодня суд приговорил убийцу к 13 года колонии строгого режима. Его сожительница отделалась штрафом в размере 100 тысяч рублей.