Вакцинация от ковида, скандинавская ходьба, осмотр врачей: в Волгограде отмечают День здоровья

Волгоградцы в День здоровья могут сделать прививку от COVID-19 в торговых центрах Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ежегодно 7 апреля по всей планете отмечается Всемирный день здоровья. Особое внимание этому празднику уделяют сейчас, когда в мире еще продолжается пандемия коронавируса. Однако и про другие болезни забывать не стоит. Ведь они никуда не делись. Сегодня в Волгограде и области проходит всероссийская акция «Время быть здоровым!». В среду с 15.00 до 17.00 в парке «Раздолье» в пойме реки Царица состоится флешмоб «Зарядка для всех!» с участием волонтеров-медиков, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве. Там же развернется площадка «Павильоны здоровья». Волгоградцы могут посетить передвижной пункт медицинского освидетельствования. Также будет работать кардиопатруль, квест «На пути к ZОЖ», мастер-класс по скандинавской ходьбе, мобильная «Лаборатория безопасности».

В торгово-развлекательных комплексах «Мармелад» и «Акварель» горожане смогут сделать прививку от коронавируса. С 15.00 до 17.00 будут работать кабинеты медицинской профилактики в ТРК «Семь звезд» в Тракторозаводском районе, «Комплексе культуры и отдыха Советского района города Волгограда», спортивном клубе «Прайд» Красноармейского района, ТРК «Волга-МОЛЛ» в Волжском.

В районах Волгоградской области 7 апреля с 14.00 до 15.00 на открытых площадках специалисты кабинетов медицинской профилактики Центральных районных больниц проведут профилактическую акцию «Зарядка для всех!».