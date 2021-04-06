В Волгограде на день перекроют движение по улице Ленина

Водители, учтите ограничения при планировании своих поездок. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Завтра, 7 апреля, в Волгограде перекроют движение по улице Ленина. Точнее перекроют не всю улицу, а ее часть – от улицы Советской до проспекта Ленина. И не торопитесь возмущаться. Дело в том, что здесь планируют в экстренном порядке залатать глубокие ямы, которые образовались после зимы. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

После того, как сошел снег, улица Ленина, которая находится в самом центре Волгограда, стала буквально непроездной – ямы такие огромные, что в них проваливаются колеса машин. В качестве экстренной меры волгоградские власти решили залатать их горячим асфальтом. Завтра здесь начнут работать специалисты МП «Северное».

- Движение по улице перекроют на время ремонта: ориентировочно с 8.00 до 17.00. Также на данном участке будет ограничена стоянка транспортных средств, - уточняют в мэрии Волгограда. - В работах задействовано 3 единицы техники, в том числе малая фрезеровальная машина.

В целях информирования водителей и пешеходов о ремонтных работах на перекрестках улицы Ленина в Советской и проспектом Ленина установят ограничивающие дорожные знаки. Транспорт на время ремонта пустят в объезд по улицам Краснознаменской и Комсомольской

- Водителей просим не оставлять машины на данном участке дороги, и заранее спланировать поездки с учетом ограничений, - обращаются в мэрии к волгоградцам.