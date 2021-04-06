Под Волгоградом неизвестным веществом отравились три студента и школьник

Помощь подоспела вовремя, всех ребят удалось спасти. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 6 апреля в Михайловскую райбольницу Волгоградской области поступили четверо молодых парней. Трое уже были в состоянии комы и с явными признаками отравления или интоксикации. Один из них находился в сознании, ему экстренная помощь медиков не понадобилась. Врачи, к счастью, смогли «откачать» всех. Сейчас следователи выясняют, что это было.

Известно, что трое из поступивших – совсем еще мальчишки, им по 16-17 лет. Четвертому их другу 20 лет. Трое из них уже являются студентами, и только один нигде не учится. У всех предварительный диагноз - отравление неизвестным веществом.

Как узнали журналисты «КП-Волгоград» в экстренных службах региона, все ребята – из Михайловки. Вероятнее всего, у всех передозировка наркотиков.

- Поступили молодые люди в больницу в критическом состоянии. Но в настоящее время все пациенты в сознании, находятся в реанимации. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Планируется перевод в отделение, - сообщают в региональном комитете здравоохранения.

А правоохранители, тем временем, выясняют обстоятельства случившегося.