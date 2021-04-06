Центр Волгограда из-за аварии на теплотрассе остался без отопления

Утром 6 апреля жители многоэтажек в центре Волгограда проснулись в холодных квартирах: отопление исчезло. А вместе с ним и горячая вода в кранах. Как выяснилось позже, все из-за аварии на теплотрассе. Как уточнили «КП-Волгоград» в «Концессии теплоснабжения» рванула труба, которая проходит в музея-панорамы «Сталинградская битва».

- Технологическое нарушение произошло на участке теплотрассы диаметром 500 мм. Эта теплотрасса была проложена еще в семидесятых годах прошлого века и с тех пор полностью ни разу не обновлялась. Сейчас на месте повреждения работает бригада «Концессий теплоснабжения» и специальная техника, - уточняют в ресурсоснабжающей организации. – Рабочие откачали теплоноситель из камеры и приступили к восстановительным работам на трубопроводе.

Тепловики уверяют, что уже днем теплоноситель начали подавать в ближайшие к месту порыва дома.

- Ремонтные работы будут вестись до полного устранения нарушения, по предварительной оценке, подача тепла будет восстановлена до конца дня, -уточняют в «Концессии теплоснабжения».