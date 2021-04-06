Волгоградских школьников и студентов приглашают принять участие в образовательном марафоне по искусственному интеллекту

В мире современных технологий все больше уделяется внимания искусственному интеллекту. Могут ли компьютеры иметь ум, как люди? И как он работает? Молодые люди из Волгоградской области – школьники, студенты и выпускники вузов – могут принять участие в бесплатном онлайн-марафоне в рамках образовательного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля». Он пройдет на платформе ii-s-nulya.ru/marafon 10 и 11 апреля. к участию также приглашаются подростки из неблагополучных семей, молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Для ребят с ограничениями по слуху будет работать сурдопереводчик, сообщает оргкомитет проекта.

Программа проекта будет состоять из двух блоков - просветительского и образовательного. Перед участниками, которые интересуются искусственным интеллектом, выступят преподаватели ведущих технических вузов России. Они расскажут, что такое об искусственном разуме в современном понимании, как он применяется, какие есть профессии и возможности карьеры в этой сфере.

- Сейчас бытует миф о том, что работать в сфере искусственного интеллекта могут только специалисты с колоссальным опытом. Это не так. По данным Фонда развития интернет-инициатив, в 2027 году в России будет два миллиона незакрытых вакансий для ИТ-специалистов. Для молодежи это значит, что их обучение по специальности в ИИ будет востребовано работодателями, и сейчас - самое время использовать все возможности для обучения, - рассказала директор АНО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова.