Волгоградец «разводил» мужчин на деньги под видом проститутки

Здоровый мужик, а применение себе нашел лишь криминальное. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

36-летний житель города Фролово Волгоградской области – брутальный мужик, с бородой и грозным видом. Кто бы мог подумать, что он зарабатывает на… интимных услугах. Нет, не то, что вы подумали – своим телом он не торгует. Зато «разводит» в интернете тех, кто там ищет проституток. Не так давно на его удочку попался житель Пензы, который приехал в Камышин в командировку. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ГУ МВД по региону.

- Мужчина разместил в интернете объявление о предоставлении интимных услуг и стал от имени проституток общаться с клиентами. Даже голос женский имитировал в разговорах по телефону. А фотографии он брал из сети, - рассказывают в региональном Главке. – Когда клиент звонил на указанный волгоградцем номер телефона, мужчина просил перевести ему предоплату. Но едва получал деньги, тут же перестал выходить на связь.

- Поймали афериста в Михайловке, когда он пришел к банкомату обналичить деньги, полученные в ходе очередного мошенничества. При обыске у него изъяли 5 банковских карт, оформленных на подставных лиц, и 5 телефонов, которые он использовал для своих афер, - добавляют в полиции. - На задержанного уже завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. А оперативники устанавливают других жертв этого волгоградца.