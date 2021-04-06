Ураган и дождь со снегом не прекратятся: какая погода в Волгограде и области будет 7 апреля

В среду волгоградцы хорошей погоды не дождутся Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогода продолжает свирепствовать в Волгограде и области. Сильнейший ураган во вторник повалил деревья во всех районах города. И пока волгоградцам не стоит надеяться на улучшение метеоусловий. 7 апреля в Волгоградской области ожидается переменная облачность. В ночные часы в отдельных районах будет мокрый снег и дождь со снегом. Днем пойдет дождь от слабого до умеренного. Как рассказали «КП-Волгоград» в Волгоградском ЦГМС, ночью и утром местами ляжет туман. Ветер с западного будет меняться на юго-восточный, его сила снова будет бешенной. Порывы достигнут скорости 15-20 метров в секунду.

Так что пешеходам и волгоградцам стоит избегать деревьев, шатких конструкций, рекламных щитов и линий электропередач.

Температура воздуха по Волгоградской области ночью составит от 0 до +5 градусов. Местами подморозит до -5. Завтра днем 10-15 градусов тепла. По северу региона 5-10 со знаком «плюс». В Волгограде в ночные часы 1-3 градуса выше ноля, днем в среду +12-14.