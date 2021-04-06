Делу крышка: волгоградец пойдет под суд за подделку известных брендов

В Волгограде поймали ушлого «предпринимателя», который решил разбогатеть за чужой счет. Он устроил подпольное мини-производство, изготавливал крышки для банок, а чтобы их быстрее реализовать, наносил на них товарные знаки известных брендов. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в областной прокуратуре.

На бизнес-афере попался 46-летний житель Городищенского района.

- Как установили следователи, мужчина арендовал базу в своем районе и с марта 2019 по апрель 2020 года там производил крышки для консервации. На свою «липовую» продукцию он штамповал чужие товарные знаки. Поймали его на партии, которую он планировал отправить в Пензу. Туда он должен был отправить 1 миллион крышек. Не успел. Его задержала полиция, - уточняют в областной прокуратуре.

Всего правоохранители изъяли у коммерсанта более 3 миллионов крышек для консервации. Ущерб правообладателям превысил 7,2 миллиона рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону.

- Свою вину волгоградец признал. Уголовное дело уже передали в суд. Грозит ему до 2 лет лишения свободы, - уточняют в прокуратуре региона.