Впервые два победителя: в Волгоградской области выбрали «Учителя года-2021»

Фото профсоюз образования Волгоградской области.

Сегодня, 6 апреля, в Волгоградской области прошел финал регионального конкурса «Учитель года-2021». И такого результата не ожидал никто: в этом году у нас два победителя. Первое место (так уж получилось) разделили между собой два учителя истории.

Как говорят в профсоюзе образования Волгоградской области, такого финала конкурса в регионе еще не было. Звание «Учитель года» получили:

учитель истории и обществознания Средней школы № 55 "Долина знаний" Советского района Волгограда Антон Биличенко,

и учитель истории Лицея № 2 Краснооктябрьского района Волгограда Дмитрий Загуменнов.

Но и это еще не все сюрпризы. Второе место также заслужили два учителя: это учитель географии из Камышинской школы № 6 Виктор Новратюк и учитель иностранного языка школы №1 рабочего поселка Средняя Ахтуба Ирина Кириллова.

Третье место присудили Александру Азаматову – учителю общественных дисциплин Средней школы №40 Дзержинского района Волгограда.