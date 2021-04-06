В Волгоградскую область привезли еще 13,5 тысячи вакцины от коронавируса

В Волгоградской области уже 100 тысяч человек сделали прививку от ковида Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградскую область все чаще стали поставлять партии вакцины от коронавируса. 6 апреля регион получил еще 13 500 комплектов препарата «Спутник V». Всего в область поступили более 135 тысяч комплектов вакцины. С начала кампании по иммунизации, прививки от коронавируса получили уже 100 тысяч жителей Волгоградской области. 100-тысячным привитым стал 85-летний ветеран труда Станислав Анцвер. Прививку мужчина перенес хорошо. Укол с препаратом, защищающим от коронавируса, ему сделали в поликлинике при Среднеахтубинской ЦРБ.

- Я стал первым в нашей семье, кто решил сделать прививку. Родные отнеслись положительно, - отметил Станислав Анцвер.

Полностью завершили иммунизацию, сделав второй укол от коронавируса, порядка 63 тысяч жителей Волгоградской области. 54% прошедших вакцинацию – жители старше 60 лет.

Записаться на прививку можно по телефону поликлиники или при личном посещении медучреждения. Также это можно сделать через портал Госуслуг. В регионе работают 58 стационарных прививочных центров, 10 мобильных пунктов и 84 выездные бригады.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, вакцину доставляют в соответствии с графиками Минздрава России.