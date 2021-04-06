Онлайн-банк Уралсиб теперь выглядит по-новому

Фото предоставлено банком УРАЛСИБ

Бан Уралсиб теперь доступен по новой веб-версии Уралсиб Онлайн доступна по адресу: https://online.uralsib.ru. Обновленное мобильное приложение* можно скачать в магазинах AppStore, Google Play и HUAWEI AppGallery.

Новый онлайн-банк Уралсиб создан с применением лучших технических решений. Здесь учтены все потребности клиентов.

Была изменена система навигации, сервис стал простым и интуитивно понятным, полностью изменив подход к решению ежедневных потребностей пользователей. Теперь на главной странице Уралсиб Онлайн пользователю доступна информация о действующих продуктах, реализована возможность открыть новый продукт или ознакомиться с персональным предложением банка, единая история операций с фильтрами и сквозным поиском позволяет держать движение финансов под контролем. Функционал онлайн-банка дополнен новыми полезными функциями: сканирование QR-кодов в платежных документах, автосохранение реквизитов для повторных переводов, автоплатежи и прочие.

«Перезапуская Уралсиб Онлайн, мы создавали современный инструмент для ежедневного управления своими финансами – простой, понятный и полезный, – отмечает начальник Управления цифровых сервисов и электронных каналов Банка Уралсиб Дмитрий Наранович. – Мы упростили платежные формы и навигацию, поменяли подходы к представлению рутинной информации, позаботились о множестве улучшений, ориентируясь на потребности клиентов. И это не финал. Голос клиента – это основа для будущих доработок, именно он определит дальнейшие шаги развития Уралсиб Онлайн».

Подключиться к новому онлайн-банку может любой клиент, у которого есть действующая карта или счет в Банке Уралсиб. Перейти на новую версию необходимо до 31 мая 2021 года, после этого старая версия ДБО поддерживаться не будет.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»