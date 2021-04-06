В Волжском бизнесмену грозит 6 лет колонии за мнимое банкротство фирмы

В Волжском на скамью подсудимых отправили 45-летнего бизнесмена, некогда руководителя большой строительной компании. Этот коммерсант пойдет под суд за «преднамеренное банкротство». Он целенаправленно «увел» все деньги с фирмы, чтобы не платить кредиторам. А взял он у них немало – почти 13 миллионов рублей. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

- Следствием установлено, что с августа 2015 по декабрь 2016 года этот бизнесмен, не желая расплачиваться по долгам, решил скрыть свое имущества от принудительного взыскания. С этой целью он выдал от имени компании займ подконтрольной ему же фирме. Более того, предвидя, что с компании, которой он выдал «липовый» займ, могут взыскать дебиторскаую задолженность при объявлении банкротства, решил предотвратить и эту ситуацию. Для этого в марте 2017-го он оформил видимость заключения очередной мнимой сделки по переводу права требования долга с этой компании в пользу иного подконтрольного ему юридического лица. Так он добился признания фирмы банкротом. И 9 кредиторов, которым он задолжал почти 13 миллионов рублей, остались ни с чем, - рассказывают в региональном Главке.

При этом свою вину бизнесмен так и не признал. Чтобы вскрыть все махинации коммерсанта, правоохранители опросили несколько десятков человек, провели ряд сложных экспертиз, в том числе и объемную финансово-аналитическую судебную экспертизу. - После сбора всех необходимых доказательств, уголовное дело направлено в Волжский городской суд Волгоградской области для рассмотрения. Грозит обвиняемому до 6 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.